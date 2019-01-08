重殘病患被復康巴士丟包 電話求救竟遭回：自己想辦法

2019-01-08 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕一間租車公司的康復巴士被爆將重殘、無法行走的病人丟包，當時天氣寒冷，病人無助地打電話給公司求救，對方竟要病人自己想辦法。

有網友在臉書社團「爆怨公社」透露，他的表姐重殘、剛做完手術沒多久，腳上還有石膏「無法著地出力」，住家的社區地下室高度限制2.1公尺，因為「一定要到地下室接人」，他們前一天特地告知復康巴士，但隔天公司「居然派高於2.1公尺的車子來」，車子無法進入地下室，竟然就將病人丟在社區的馬路邊，隨即把車子開走。

天氣寒冷，病人又不知所措，只好打電話給康復巴士公司求救，沒想到公司竟然要病人直接找警衛幫忙，原PO氣憤地說，「什麼屁話！若要一個病人自己想辦法，說真的，的確有一千個辦法可想：用爬的、請路人抱、叫警察...你的建議，真的是好棒棒！」

病人在路邊受凍、打電話求救時，公司都沒有連絡司機，請司機過去幫忙，只回應「我們下次會改進」，但對於當下的狀況卻完全沒有任何積極的作為，原PO氣炸了，「搞清楚，為什麼不是你們叫人來幫忙？再搞清楚，未將客人依約送達目的地，沒責沒任的，是你們！可惡至極！」幸好後來司機主動幫忙借輪椅，將病人送回家中，否則不曉得病人獨自在路邊會遭遇什麼危險，原PO最後不忘道謝，「非常感謝這位司機大哥」。

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