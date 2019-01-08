備戰非洲豬瘟 中研院：建立病毒傳送流程與實驗室規範

2019-01-08 14:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣最高研究機構中研院加入非洲豬瘟防疫，病毒、抗體、疫苗專家學者組成團隊研究病毒結構，院長廖俊智指示，全力支援防疫單位，隨時提供必要協助。中研院也提醒農委會，盡快制訂病毒轉交流程和實驗室相關規範，防止萬一疫情入侵台灣，病毒從實驗室流出。

中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良今天出席非洲豬瘟中央應變中心舉行的專家會議，他在會中指出，中研院已經結合病毒、防疫、抗體和疫苗專家組成團隊，準備做防疫的後援，中研院院長廖俊智非常重視非洲豬瘟問題，中研院已經開過兩次會議，院長也有指示要全力支援防疫單位，中研院研究能量高，我們會尊重農委會政府的防疫需求，如果需要，就有一群人馬上可以提供協助。

謝世良指出，防疫工作現在有三個層次，包含防疫單位、學術單位，中研院則是屬於第三道防線，作為最高學術單位，成立團隊研究病毒結構，當然我們希望不會發生，但是一旦疫情發生，中研院要能評估病毒是否會突變，進而傳染給人或其他物種，萬一產生突變，中研院又是否能做出抗體保護人類，這些我們都已經在思考。

謝世良也提醒農委會，要事先規劃號病毒運送到實驗室的流程，以及實驗室的等級和規範，他說，過去中研院和衛福部進行人類疾病研究時，已經建立一套流程，如何將人類疾病病毒從防疫單位轉到研究單位，去年也有一個合作模式演練，因此萬一台灣真的有非洲豬瘟病毒，農委會也應制定好傳送流程和實驗室規範，避免病毒流出實驗室。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/