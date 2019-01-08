未接種疫苗 新北出現首例流感重症死亡案例

2019-01-08 14:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市出現首例流感併發重症死亡的案例！瑞芳區1名40歲女性，有肥胖、慢性病史，且未接種流感疫苗，去年12月12日起出現咳嗽及發燒等感冒症狀，病情急轉直下，20日宣告不治，經確認是因流感併發重症致死。

新北市衛生局指出，首例死亡個案患有膽結石及肥胖（BMI值大於70）等病史，未接種流感疫苗，去年12月12日起，陸續出現咳嗽、流鼻涕及發燒症狀，4天後才至醫院急診就醫，當日轉加護病房治療，但病況持續惡化，20日因急救無效死亡，12月20日確診為流感，今年1月7日經疾病管制署確認為流感相關死亡病例。

衛生局指出，新北市自2018年10月邁入流感季以來，共出現24名流感併發重症病例，超過7成為50歲以上民眾，高達9成有慢性病史且無接種流感疫苗。此外，新北市「類流感」門、急診就醫人次已連續4週上升，達到疾管署訂定的流行閾值11.5%，顯示流感已進入流行期。

衛生局強調，目前社區流行病毒株主要為H3N2型及H1N1型，與公費流感疫苗株相同，施打疫苗能產生足夠保護力，是預防流感最有效的方式，50歲以上成人及慢性病患者感染流感較容易併發重症，屬高危險族群。目前新北市流感疫苗僅剩1萬餘劑，呼籲符合公費資格的民眾儘速至29區衛生所及合約醫療院所完成接種。

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