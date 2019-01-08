打造台南新傳統 府城新年音樂會融合東西方

2019-01-08 14:16

［記者劉婉君／台南報導］紐約、維也納等國際城市都有知名的新年音樂會，財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會從去年開始，舉辦「府城新年音樂會」，希望打造成為台南的新年新傳統，融合東西方音樂歡慶新年。

《2019府城新年音樂會》召集台南具代表性的音樂團體，由指揮呂景民帶領TASO台灣藝術家交響樂團、MP Singers混聲合唱團、台南蜂鳴合唱團、成大教職員混聲合唱團、府都愛樂合唱團及新韻合唱團，與聲樂家女高音林孟君、次女高音翁若珮、男高音王典、男低音曾文奕等人，共同演出貝多芬d小調第九號交響曲第四樂章「歡樂頌」，總計超過200人參與。

呂景民表示，今年以二重唱的方式詮釋經典歌劇選曲及台灣歌謠，還有改編自「安平追想曲」、「關仔嶺之戀」的台南特色曲目，融合東西方的音樂，希望打造成為全國年初最耀眼的音樂盛事，讓全台灣聽見來自府城的聲音。

《2019府城新年音樂會》將於12日晚上7時30分，在台南文化中心演藝廳演出，曲目包括約翰．史特勞斯的歌劇「吉普賽伯爵」序曲、比才鬥牛士之歌、威爾第飲酒歌、貝多芬「歡樂頌」、府城二部曲安平隨想曲與關子嶺戀歌、台灣經典歌謠「思慕的人」、「舊情綿綿」、蕭泰然的「玉山頌」等。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/