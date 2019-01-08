大醫院小診所整合 患者轉診有效率

2019-01-08 14:11

〔記者萬于甄／台南報導〕奇美醫學中心與基層診所合作創設「醫院整合醫學病房」，讓患者在上下轉診過程能夠更加順暢，也疏解醫學中心時常一床難求的情況，達到有效分級醫療；奇美醫院整合醫學病房成立剛滿1個月，已服務4位病患，患者出院後也都定期到診所接受適當醫療。

台南市一名86歲張姓婦人因患有失智症、糖尿病到診所定期回診時，診所醫師發現其血糖異常偏高，趕緊通報合作的奇美醫學中心緊急轉診，經檢查後發現是泌尿道感染所導致敗血症，好在及時入住院得以讓病情獲得控制。

奇美醫學中心老年醫學科主任蔡岡廷表示，整合醫學病房共有5大特點，包含醫療垂直、水平整合、出入院支援、銜接居家醫療及強化分級醫療等，透過醫院及診所間的多元溝通管道通報，讓病人在出入院轉診可節省時間，更降低患者病情變化的機率。

蔡岡廷進一步說明，奇美醫學中心現與3間基層診所進行垂直整合，並以水平方式整合院內各科專業，共7名常勤、6名備援主治醫師負責看診，設有59床，目前也正擴大與基層診所的合作關係。

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