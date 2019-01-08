中國客攜0.4公斤香腸闖關 金門小三通開出首張20萬罰單

2019-01-08 13:59

〔記者吳正庭／金門報導〕一名中國籍徐姓旅客7日循小三通攜帶0.4公斤香腸，入境金門遭查獲，成了動物傳染病防治條例修法採重罰處分後，金門開罰20萬元新台幣的首例。

財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課表示，金門在1月3日海漂死豬1例及1月5日入境旅客私帶中國豬肉及豬肉製品丟棄於農產品棄置箱2例，共被檢出3例非洲豬瘟病毒。

高雄關表示，金門海關7日在一名從廈門五通碼頭抵金門的中國籍徐姓小三通旅客行李，查獲0.4公斤香腸入境，對其竟能無視碼頭上岸處的「大聲公」及大型宣導海報仍攜帶違禁豬肉闖關感到訝異，立刻依動物傳染病防治條例開出金門地區第1張新台幣20萬元罰單。

這名徐姓女旅客向官員表示，昨天是她生日，本來要把東西帶到台灣給兒子，希望海關官員能網開一面，海關也愛莫能助，基於國人安全把關，只能依法開罰。

高雄關表示，金門鄰近中國，小三通航班密集，航程僅30分鐘，人流物流往來密切，高雄關已針對小三通旅客，加強邊境查緝並採取:1、旅客手提行李及托運行李100%實施X光儀檢過濾。2、持續宣導入境旅客禁止攜帶中國大陸豬肉及豬肉製品入境。3、加強宣導入境旅客於通關前應將肉製品丟棄於棄置桶內。4、強化X光機判讀，增加人力共同執檢。5、對於高風險旅客加強查驗。

高雄關表示，已嚴令第一線同仁，只要發現可疑物品，立即開箱查驗，避免「漏網之肉」。違法攜帶違禁肉類製品入境，最高可處新台幣100萬元罰鍰。免費檢舉電話專線「0800-71117」。

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