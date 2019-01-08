高雄正港溫泉抵加啦！六龜區公所邀民眾上山賞梅泡湯

2019-01-08 14:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年暖冬，六龜、桃源山區形成梅櫻爭豔齊相綻放的罕見情況，尤其六龜寶來山上的梅花已陸續綻放，竹林休閒農業區250甲的梅樹滿園雪白，宣告今年的賞梅季已經到來，六龜區公所將於本週末在寶來舉辦「賞梅泡湯樂活遊」，邀請各地民眾踴躍參加。

六龜區長楊孝治表示，賞梅季來臨前夕，市長韓國瑜協助拍攝行銷短片，透過影片魅力發酵，這一、兩個禮拜到六龜賞花泡湯旅遊的人潮絡繹不絕；目前寶來山上的梅樹已陸續綻放，有如一片白雪覆蓋山頭，也因為今年暖冬，六龜桃源梅花與櫻花互相爭妍綻放，現在一直到20日都適合上山賞花，搭配溫泉、啖美食最愜意不過。

當天開園活動現場有迎接新春必備的書法揮毫春聯、適合親子與情侶同樂的梅藝DIY、熱鬧的街頭藝人精采表演，以及寓教於樂的梅花導覽解說等活動，此外，在賞梅花泡溫泉的時候肚子餓，還有以當地特有食材製做美食的市集饗宴。

為了方便民眾上山賞梅泡湯，區公所也安排交通接駁車，交通接駁日期為12、13、20日，民眾可開車至六龜高中後轉搭活動接駁車至三叉工坊等地賞梅，開幕活動當天參加民眾上活動粉絲專頁按讚，並至賞梅步道拍照打卡上傳各人臉書，即可獲得足湯溫泉體驗券乙張，限量100名贈完為止，非假日上山賞梅泡湯不怕塞車，當網美免排隊，還有限量的神祕禮物可以拿。

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