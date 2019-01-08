郭台銘新年發獎學金3385萬元 319名學子得獎

2019-01-08 13:59

〔記者林曉雲／台北報導〕郭台銘新年發獎學金，共有319名得獎者獲得總獎學金3385萬元。第二屆鴻海獎學鯨計劃獲獎者名單今天公告，42位橫跨產官學界之評審，在數千位申請者中，選出300位獎學金得各頒贈10萬元，36％是來自社會邊緣戶的困境學子，另頒贈首屆鴻海科技獎給國內外優秀碩博士生共19人。

永齡慈善教育基金會和鴻海教育基金會今年合併辦理「鴻海獎學鯨計劃─科技獎」，開放海內外具有台灣身分證之碩博士研究生申請，在174件合格申請案中，選出13名「傑出研究獎」，各頒贈25萬元獎學金；同時擴增6名「特色研究獎」，每人各頒10萬元；此19名獲獎者包括哈佛醫學院 、 MIT及台大 、交大等海內外優秀學生。

基金會表示，鴻海獎學鯨計劃是目前規模最大、照顧許多家境困難卻因法令資格限制而無法申請清寒助學金的優秀學生，今年並開放日間有工作但晚上攻讀進修學士班學生可以申請，據統計，申請者有36％是來自邊緣戶的困境學子，另64％則是來自具政府證明的低收入戶、中低收入戶、身心障礙生、身心障礙子女與特殊境遇證明學生。

300名獲獎者各自有不同的人生考驗，但都跨越自己的生活限制，以自己熱愛的事物貢獻於社會，幫助自己也讓世界變得更美好。台灣師範大學特殊教育學系曾姓同學雖為罕病視障學生，但申請通過至美國德州參與特殊教育見習計畫，期盼未來能將所學帶回台灣，幫助更多人；就讀樹人醫專護理科李姓同學於專三時，接獲通知原本就讀的高美護專面臨關閉，必須被迫轉學，但仍積極運用所學，發明兩項臨床輔具申請專利。

鴻海獎學鯨評審總召集人、台大電機系教授葉丙成指表示，這群吃過苦的孩子有著各自不一樣的特質，能體會一般人不能體會的辛苦，是台灣社會的中堅菁英與重要寶藏。基金會與評委們希望協助啟發他們，幫助他們實現夢想。

首屆鴻海科技獎19位獲獎者為國立交通大學博士生梁嘉仁、美國哈佛醫學院免疫研究所辛天妤、美國華盛頓大學博士生盧柏儒、國立台灣大學資訊工程所劉浩然、國立台灣大學電信工程學研究所李宇哲、麻省理工學院媒體實驗室生物機電組研究所謝宗翰、國立交通大學電子研究所博士生陳義明、國立交通大學電子研究所田紹仁、國立陽明大學生物醫學資訊研究所博士生鄭成偉、國立清華大學材料科學工程學系博士生賴怡廷。

以及美國壬色列理工學院博士生彭元知、美國卡內基梅隆大學研究所何建幟、逢甲大學航太與系統工程研究所劉彥君；其它六名為特色研究獎（10萬元），包括中正大學機械所陳昱達，台灣大學電機所徐士傑，東京大學徐翡曼，英國牛津大學何秉倫，德州大學奧斯汀分校許曉平，加州柏克萊大學黃焱鍇。

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