防堵非洲豬瘟 盧秀燕：中市府已做好萬全準備

2019-01-08 13:49

〔記者張菁雅／台中報導〕為防範非洲豬瘟疫情，台中市政府已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施。市長盧秀燕今日要求相關局處全力配合中央防疫政策，並表示，市府已做好萬全準備，請市民不要過度恐慌。

市府農業局長蔡精強今日在市政會議進行「台中市因應非洲豬瘟防疫」 專案報告，他表示，台中豬隻畜牧場共239戶，飼養約10.6萬頭豬，廚餘養豬戶約計194戶，佔全市總養豬戶數81％，使用廚餘飼養的豬隻約計5.5萬頭，佔全市總頭數52％。為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，動保處與環保局合作，針對194戶廚餘養豬戶進行聯合稽查，已於去年12月底稽查完畢，每家廚餘養豬戶均有高溫蒸煮設備。

蔡精強說，非洲豬瘟如入侵，將衝擊民生及養豬相關產業鏈，農委會評估約造成2000億元損失，台中市養豬產業損失約22億元。市府已要求廚餘再利用於餵飼豬隻，務必落實高溫蒸煮規定，並輔導廚餘養豬戶轉型使用飼料或自願退場，以及加強養豬場進出人員及運輸車輛消毒自衛防疫。

盧秀燕表示，「防疫視同作戰」，且應「料敵從嚴」，市府相當重視豬瘟問題，已成立緊急應變小組，並由她擔任召集人，她也要求相關局處務必配合中央政策，並盡全力輔導養豬農友阻絕疫情，市府已經做好萬全準備，請民眾不要過分恐慌。

另外，目前中央未禁止廚餘養豬，盧秀燕也關心如果日後中央禁止廚餘養豬，台中市廚餘去化有無問題。環保局長吳志超表示，環保局將加強宣導民眾儘量減少廚餘，另外，外埔綠能生態園區將在6月正式營運，廚餘處理量為3萬公噸，而台中市1年約產生廚餘3萬公噸，6月以前則先利用焚化爐去化廚餘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/