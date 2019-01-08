對抗非洲豬瘟「缺糧」雲林將向中央爭取兩億元補助

2019-01-08 13:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕對抗非洲豬瘟如同作戰，雲林縣領先全國，率先禁止廚餘養豬，行政院長賴清德今天將針對廚餘去化主持跨部會會議，雲林縣政府提出爭取經費補助兩億元、鬆綁法規等訴求，並希望喚中央政策要「要接地氣」。

雲林縣政府秘書長張志銘表示，防疫視同作戰，雲林縣又是全國前兩大養豬縣市，面對疫情威脅，防疫不能等，在許多業者義務協助下，雲林率先禁止廚餘養豬，暫時堵住防疫缺口，執行防疫措施至今已投入3000多萬元經費。

張志銘表示，防疫是長期抗戰，必需有足夠的「糧草」支持，才能讓後續防疫工作能按步就班推動，目前立即需要處理的，包括需設置廚餘瀝乾等處理相關設備，需要6000萬元經費，縣內3家化製廠改善汙染防治設備估算要投資9600萬元，各鄉鎮市公所緊急處理廚餘每年約需5000萬元，希望中央能予以補助。

張志銘也指出，雲林縣為防疫已開設緊急應變中心，並採取應變作為，但很多行政措施與現行法令出現灰色地帶，希望中央能將法令鬆綁，環保署公告廚餘處理方式希望能增加化製、掩埋、焚化等處理方式，以因應後續廚餘去化問題。肥料登記部分，農委會應增加防疫時臨時申請或變更之登記作業規範；防疫期間緊急命令能排除建設、環保、農業、地政等法令部分條文限制。

張志銘強調，目前中央提出的防疫應變措施仍流於口號，面對地方防疫時所面對的實質困難，尚無因應對策或配套措施，希望中央也能接地氣，傾聽地方防疫需求，並全力協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/