「阿凡達」3D腹腔鏡手術 直腸癌男成功保肛

2019-01-08 13:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕60歲江姓男子罹患直腸癌，被醫師告知手術後無法保住肛門，他因而轉至中國醫藥大學新竹附設醫院就診；院方表示，該院以大新竹地區唯一的「3D腹腔鏡影像系統」進行微創手術，由於3D影像清楚呈現腫瘤位置，宛若電影《阿凡達》般立體，醫療團隊精準切除腫瘤，成功保住男子肛門，6天後就出院。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，新竹附醫是大新竹地區唯一提供最高等級可彎3D腹腔鏡醫療服務的醫院，傳統腹腔鏡只有2D影像、30度視野角，新式3D腹腔鏡不僅跟達文西系統一樣可提供真實3D影像，更進階上下左右各100度大視野角，看得更清楚，開刀更安全。院方至今已完成18例手術，都成功保肛。

新竹附醫大腸直腸科主治醫師黃郁純表示，3D腹腔鏡微創手術真實呈現腹腔內的3D視野，提供更精確的空間定位，也清晰顯露出解剖結構、血管及神經走向等，醫師可更精確操作手術，減少不必要的損傷及出血量，手術時間也可縮短，腹腔鏡縫合困難度也降低。

對患者而言，僅腹部開5個不到1公分的傷口，可減少術後止痛藥物的使用、較快回復腸胃道功能，多數病人可在術後5至7天出院，回復正常生活，是治療大腸直腸癌的手術新選擇。前總統李登輝、藝人楊烈和余苑琦都是大腸直腸癌患者。

江姓患者現身分享罹癌的心路歷程。他說，去年5月因排尿困難等症狀，就醫被診斷是惡性腫瘤──大腸直腸癌，醫師告知術後有很大機率將終身裝置人工肛門，他當下深受打擊，所幸轉向中國醫大求救，院長陳自諒親切看診並鼓勵他，讓他信心大增，並順利保住肛門。

新竹附醫大腸直腸科主任沈名吟現場示範操作儀器，說明傳統2D與新式3D的不同。她並表示，大腸直腸癌多年來高居台灣癌症排行榜首位，每年約有1萬5000人罹病，占所有癌症患者的15%，根據統計，一個人一生罹患腸癌的機率為6%，值得重視。

沈名吟並提醒，絕大多數大腸直腸癌病患是偶發的，與老化、飲食習慣不良、高脂低纖飲食，缺乏運動有關，約10%的大腸直腸癌則具家族遺傳傾向，建議有家族病史的民眾，應定期接受檢查。除了健康飲食、少吃醃漬油炸食品，運動減肥、降低體重，維持健康生活習慣，以降低大腸直腸癌發生機率外，規則接受大腸鏡健康檢查及瘜肉切除，是最有效的預防方式，約可降低超過7成的大腸直腸癌。

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