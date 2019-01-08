日本信濃鐵道彩繪列車彰化首航 鐵道迷搶拍

2019-01-08 13:32

〔記者湯世名／彰化報導〕台鐵EMU500型電聯列車塗裝成日本信濃鐵道115系的彩繪列車，今天從彰化火車站首航出發到竹南站，吸引鐵道迷搶拍，甚至隨車搭乘嘗鮮。台鐵彰化站長邵宏松表示，此一彩繪列車有4節車廂，未來將在彰化、新竹站之間的西部海線行駛，幸運的話，通勤族還可以搭到這列彩繪成紅、白與墨綠色的區間車。

台鐵與日本信濃鐵道株式會社去年3月簽訂友好鐵路協定，達成列車互換塗裝共識，信濃鐵道將其115系列車彩繪成台鐵的EMU100型自強號列車，並行駛在信濃鐵道輕井澤站至妙高高原站，台鐵也把EMU500型區間列車塗裝成信濃鐵道115系列車。

塗裝彩繪信濃鐵道115系列車的EMU500型列車，今天緩緩駛進彰化火車站，紅、白與墨綠色相間的色彩相當特殊，吸引大批鐵道迷搶拍，也吸引通勤的旅客目光，直說：「好看！」首航出發時，鎂光燈閃個不停，還有鐵道迷搭乘列車嘗鮮，開心萬分。

彰化火車站長劭宏松說，塗裝日本信濃鐵道115系彩繪列車的台鐵EMU500型區間列車，並沒有特定班次，未來列車將行駛在彰化、新竹站之間的西部海線，此一彩繪列車預計將行駛3年，預料將成為通勤族、鐵道迷鎖定搭乘或拍照的焦點。

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