傻眼貓咪！誇張飼主將貓快遞到動物之家 遭罰3萬

2019-01-08 13:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府板橋動物之家去年12月11日收到一紙包裹，簽收時只見裝有家電的長方體紙箱，四周封死，僅留有握把的孔洞，納悶的動保員拿手電筒往箱裡照，發現竟然有隻瑟縮的成貓，趕緊拆開紙箱並請快遞人員聯絡寄件人，發現寄件人異想天開，想透過快遞方式棄養貓咪。由於飼主未親自辦理申請媒合新飼主與不擬飼養之程序，將依違反動物保護法第5條第3項飼主不得棄養動物之規定，裁罰3萬元罰鍰。

楊姓飼主受動保處約談，表示貓咪有不良於行，經過針灸等治療都未見起色，自己沒有時間照顧，才請快遞送貓咪到板橋動物之家，但仍遭動保處以違法棄養寵物進行裁處。

而涉違反不得運送活體動物規定的快遞公司，則是表示公司提供服務是以手機App預約取件之速遞服務，並不會過問委託人所運送物品內容，到動物之家才驚見內容物是隻貓咪，動保處表示，後續將查證所言是否屬實，若查證為不實陳述，將依使公務員登載不實罪函送。

動保處長陳淵泉表示，本案飼主已違反動物保護法第5條第3項飼主不得棄養動物之規定，並取得監視器畫面後約談行為人到案，裁罰3萬元罰鍰；另依違反動物傳染病防治條例第13條，未具一年內狂犬病疫苗施打證明裁處3萬元。

陳淵泉說，如果想申請辦理有關寵物不擬飼養，可向動保處或動物之家洽詢，透過「毛寶貝幸福轉運站」去媒合新飼主，為期30天。若未尋得欲飼養之新飼主，則由飼主盡完責任，如打晶片、狂犬病預防針及結紮後，再交動物之家進行收養。貿然使用快遞運送寵物，除了引發社會觀感不佳之外，更會因違法遺棄寵物而受罰。而快遞使用之裝置物品規格，非符動保法規範運送動物之規定，可能使動物因通風不良而窒息，若無提供乾淨飲水，易造成動物緊迫。

動保處表示，動物保護法規定任何人不得違法棄養寵物，身為飼主如無法續養寵物，更必須替寵物處身設想，申請不擬飼養手續透過媒合負責任的續養飼主幫毛寶貝們找到新家，善盡飼主責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/