台北麝香豬屍未驗出非洲豬瘟 各地棄置死豬案件公告上網

2019-01-08 13:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內死豬隨意棄置的案例頻傳，農委會為了增加警示作用，防檢局今天中午已在非洲豬瘟專區網頁上，公布各地通報棄置及海漂豬隻檢驗結果，從12月19日至今，已有17例豬隻棄置案件，防檢局表示，昨天台北市的麝香豬屍體採樣檢驗結果為陰性，沒有驗出非洲豬瘟病毒。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天在農委會舉行專家會議，會前農委會副主委黃金城對於國內死豬不斷出現棄置案例，黃金城直言，這是「壞習慣」，案例已經整理完成，預計今天就會公布在農委會非洲豬瘟專區網頁，他也已經跟養豬協會開會，請他們回去宣導，不要把病死豬丟到河川，這很重要，只要打個電話給防疫所就會來收，為什麼要丟到河川。

根據農委會防檢局統計，從12月19日宜蘭五結海邊出現死豬棄置案例開始，統計到昨天為止共17個案例，死豬棄置地點包含宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、桃園市、金門縣、高雄市、屏東縣和台北市，防檢局表示，除了金門一隻海漂豬驗出陽性反應，另外還有桃園昨天兩例正在檢驗，目前台灣本島棄置豬檢驗結果均為陰性。

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