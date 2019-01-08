AI訂票、自動售票機能買敬老愛心票 高鐵推新服務

2019-01-08 13:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕數位化、自動化是台灣高鐵公司發展策略，今年第一季將推出許多創新服務，包含個人AI語音訂票系統，集合語音辨識、商務談話技術，民眾與機器人對話就能完成訂票服務；另外，今年第一季還將推透過自動售票機、手機APP，就能購買敬老愛心票。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，去年高鐵公司總計載運6396萬人次，平均每天旅運超過17萬5242人次，去年9月24日更創營運12年以來單日旅運新高，達29萬1600人次；另外，去年也達成新里程碑，7月下旬累計旅運人次突破5億大關，且4億到5億只花了1年7個月。運量不斷成長同時，列車營運仍維持高品質，去年高鐵發出5萬2439班次列車，發車率維持100%，準點率99.76%，平均每班次列車僅延誤10秒。

除交通旅運服務外，去年跟政府、合作夥伴持續推展國民旅遊，推出多樣化高鐵遊台灣旅遊產品，全年旅遊人次268萬旅遊人次，超越原本設定250萬人次目標。今年將持續推出更多樣化商品，讓民眾搭高鐵遊台灣在地好山好水，一起支持國內旅遊。

高鐵維修能力自主化、維修物料在地化是高鐵持續推動的目標，高鐵公司表示，去年採購本土化維修物料節省3億100萬元，占去年維修成本約25％，未來目標每年增加3％，在5年內達到30％。

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