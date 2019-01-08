去年「飛航郵輪」來台旅客2.5萬人 觀光局加碼獎助

2019-01-08 13:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為吸引更多國際旅客來台搭乘郵輪，交通部觀光局近年積極推動飛航郵輪（Fly-cruise）獎助要點，今年再加碼提高優惠並降低補助門檻，包括每艘次旅客每人可獲獎助10美元，若旅客在台停留超過48小時，且每航次旅客達300人次以上每人獎助30美元、500人次以上每人獎助50美元、700人次以上每人獎助70美元。

隨著越來越多國際郵輪以台灣為母港，台灣郵輪客源也不再僅限於本地旅客，旅客先搭機來台旅遊幾天，再從台灣搭船離開的飛航郵輪（Fly-cruise）體驗遊程，成為政府靠郵輪吸引國際觀光客的最佳手法。

觀光局表示，台灣郵輪市場近年雖穩定發展，但搭乘人口總會飽和，這時候就需要Fly-cruise的國際觀光客增加客源，對台灣來說也吸引更多國際旅客來台旅遊。

據了解，106年透過Flycruise來台的國際旅客約2萬人，107年成長至2萬5000人，占台灣郵輪市場總客源不到5%。

觀光局表示，舊有的獎助門檻是國際郵輪每航次旅客達300人次以上，每人可獎助30美元，600人次以上每人獎助50美元，且旅客須在台停留48小時以上，但過去有不少船公司反映，同艘船上的旅客可能來自10多個國家，又分為自由行和團體旅客，要一一收集航班資訊證明在台停留時間，確實有難度。

據了解，去年Flycruise獎助申請情況不如預期，觀光局表示，即便如此仍須要讓國際郵輪感受到台灣推動Flycruise的善意。

觀光局修正發布「交通部觀光局推動來台空海聯營旅遊獎助」，降低獎助門檻，國際郵輪每航次只要是透過Fly-cruise來台的旅客，每人都可以獎助10美金；另，每航次旅客在台停留48小時以上，乘客達300人次以上，每人可獎助30美元，500人次以上每人獎助50美元，700人次以上每人獎助70美元。

此外，獎助要點也將申請期限從1個月拉長至4個月，讓船公司有更多時間作業。#

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