成功攻南極點！台灣史上第一支南極長征隊返台

2019-01-08 13:15

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣史上第一支南極長征隊完攻返台，這是橘子關懷基金會十週年啟動「前進南極點」計劃 ，主要是藉此鼓勵青年勇敢做大夢，為自己的夢冒險，團員早上平安返抵國門。

這支台灣史上第一支南極長征隊是由橘子關懷基金會創辦人劉柏園領軍，極地超級馬拉松運動員陳彥博、知名藝人宥勝，和兩位20歲的青年林語萱與吳昇儒，共同組成一跨年齡、跨領域的隊伍，也請來「征服北極」的紀錄片導演楊力州，亦負責全程隨⾏紀錄，完整紀錄南極長征隊「做大夢」的心路歷程。

團長劉柏園臉上還帶着南極險惡氣候的烙印（凍傷），他因為這次挑戰腰部受傷，在回國記者會上無法長站，他一直向現場的觀眾和媒體道歉改坐椅子開記者會，他在開始拿出一面「撕破」的團旗，他說這就是被南極的風勢「撕破」來形容當地氣候的險峻，他也指出，這次長征隊在抵達「南極點」的過程才是最珍貴的。

同團的長馬陳彥博也秀出陪着自己飛了1萬8千公里帶回來裝有南極空氣看不到的「透明」玻璃罐，他也提到以往都是單打獨鬥，這次團隊合作是很特別的經驗，他未來還是要繼續挑戰極限。

其中還有藝人宥勝也是團員之一，他說對於這次長征隊能夠抵達終點固然很重要，但他認為，出征的全過程都是挫折，都是大家所有前方後方的團隊夥伴合作，才能夠完成這次的行動，大家都付出了身體、精神及愛心才能讓長征隊達標。

記者會也安排了鷄排、珍珠奶茶來慰問五位隊員，除此，也讓所有的家人都到機場接機，陳彥博的媽媽還特別準備了彥博最愛的蚵仔麵缐，現場大合照溫馨感人。

南極長征隊自2018年11月13日從台北出發，挑戰過程波折不斷，原訂路線為660公里的岸到點（Coast to Pole），但出發後即因連日暴風雪造成行程延誤，在盤點糧食、物資、南極大陸天候等各項因素後，改挑戰難度升級的「高原路線」。全隊從南緯87度、2545公尺的海拔高度出發，一路上歷經近一個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫，克服「高原路線」的險峻環境，共前進350公里，隊員們更一度歷經失溫、凍傷、「white out」現象，在種種考驗身心的艱鉅挑戰之下，終於在智利時間12月22日傍晚6點（台灣12/23凌晨五點）成功完成挑戰，並於1月8日上午順利返台。

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