馬公國中棒球隊勇奪巨人盃亞軍 縣長允諾提升教練待遇

2019-01-08 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公國中棒球隊征戰台南巨人盃國際青少棒錦標賽，勇奪亞軍，澎湖縣長賴峰偉今日特別接見，除允諾加強經費補助外，也將提升教練待遇為正式職缺；另外同一時間也接見表現優異的馬公國中田徑隊小選手。

原本被視為棒球沙漠的離島澎湖縣，2002年賴峰偉擔任縣長時，白沙講美國小勇奪亞洲盃少棒賽冠軍，奠定澎湖各級棒球基礎，當年的講美小將胡竣威，現已是馬公國中棒球隊教練，同時今年馬公國中棒球隊班底，就是2016年獲得全國軟式少棒冠軍的講美國小球員。而馬公國中田徑隊近年來也是大放異彩，其中教練歐建友之女歐旻衍，更是獲獎無數，成為表揚中最亮眼的父女檔。

由於現在澎湖僅有4支國小棒球隊（興仁、講美、石泉、湖西）、1支國中棒球隊（馬公國中），因此馬公國中教練不足，澎湖縣體育會理事長張偉男為教練請命，去年澎湖縣政府聘請6位體育專科教練，希望能擴大聘請；澎湖縣議員胡松榮則希望廣增社區棒球隊，讓學校沒有棒球隊的學生也能加入，目前馬公市有社區棒球隊，未來希望白沙、湖西及西嶼都能成立。

針對各界建言，曾是馬公國小棒球隊長的賴峰偉，允諾全力補助體育經費，同時為了安定人事，教練將逐步正職化，提供穩定薪資，賴認為正職教練薪水與專業臨時人員相同，刪除不必要的人事支出，專攻體育強項，但賴也要求小選手們，運動不忘讀書，並提當年自己棒球隊同學，百分之75都考上大學為例。

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