葫蘆墩文化中心邀專家開講 教你當選股「分析師」

2019-01-08 12:56

〔記者歐素美／台中報導〕股神巴菲特與傳奇經理人彼得．林區證明「生活投資」選股術是適合所有人的最佳價值投資，台中市葫蘆墩文化中心將於12日（本週六）邀請百萬點閱人氣專欄作家許凱廸，與民眾分享生活投資學的精華，從入門到進階，帶民眾檢視投資戰略、掌握買賣時機，開啟散戶的致勝之道。

台大生技博士暨優秀青年獎得主許凱迪，擁有銀行投資部門實習經驗，並靠自學投資成為知名財經作家，目前為台股「生活投資」學派的領航者。他不看解盤、複雜的K線圖及股票財經節目，認為最棒且最簡單的選股方法就是「買你認識的公司」。

許凱迪表示，不用時時盯盤，不必追高殺低到處問明牌，只要上街逛一逛，處處都是獲利潛能無限的「生活投資概念股」，並自日常消費中獲得最好的投資訊息，用每天的購物經驗來選股。

葫蘆墩文化中心表示，民眾無法複製股票明牌，但可以借鏡投資邏輯，從講座中成功複製這套績優方法，並配合自身獨特的生活經驗挖出「私藏股」，最終成為自己的「生活產業分析師」，開創財富自由之路。這項講座將於12日下午2點，在葫蘆墩文化中心演講廳舉行，並開放免費入場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/