國道4號豐潭段施工恐塞車 地方協調增設橋下臨時道路

2019-01-08 12:51

記者歐素美／台中報導〕國道4號豐原潭子段工程去年施工，配合花博結束，國道4號14至17公里處5月起並將封閉施工，立委江啟臣及市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒擔心國道4號後端封閉施工，將造成現有三豐路及富陽路交通更加壅塞，今天會勘協調高速公路局提供橋下土地，由建設局增設臨時道路，以紓解交通；市府及高公局皆允諾，將積極努力配合，以免造成民眾不便。

國道4號豐原潭子段Ｃ711標第二-1階段工程，去年底施工，項目包括主線墩柱施作及工區內新闢臨時替代道路，第二-2階段工程則配合花博舉行，將俟花博結束後，今年5月才封閉國道4號14至17公里處進行施工。

立委江啟臣表示，第一階段施工，已造成三豐路及富陽路交通壅塞，經協調高公局將塞車路口改成人工控燈及增加臨時道路方通行秒數等措施，目前富陽路塞車狀況已獲改善，但國道4號後端封閉施工後，恐造成三豐路左轉后里的車輛更加壅塞，甚至回堵回國道，因此今天會勘協調高公局提供橋下土地，由市府建設局開闢臨時道路，以增加兩線道，紓解車流，同時讓小車可以過三豐路後再迴轉往后里，大車則開到豐科路再左轉往后里，以避免三豐路及國道塞車。

高公局第二新建工程處副處長卓高端表示，高公局同意提供橋下土地供市府使用，希望市府儘快提出申請，臨時道路只要將橋下空間舖平，即可增加兩車道，並將國道4號上的車流引導行駛平面道路，緩解車潮。

張瀞分表示，因時間很趕，市府的相關作業必需在5月前完成；建設局長陳大田表示，將積極努力，以免造成民眾不便。

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