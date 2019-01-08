管中閔引詹森名言 追隨老校長腳步推動台大

2019-01-08 12:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕管中閔今就任第12屆台大校長一職，他致詞重申治校理念，將朝國際化、大學轉型等2大主軸，並引美國前總統詹森名言，確立明日才是奮鬥的戰場，將追隨過去老校長的腳步，與台大師生共同努力推動向前，邁向更輝煌的未來。

管中閔今接下台大校長印信，他致詞表示，不論時代政經變遷，台大始終是人才匯聚、亞洲學術研究重心，堅持學術自由的殿堂，但近年也面臨競爭力下滑等挑戰，1年多前參加校長遴選時，在治校理念報告，提出「台大2028，邁向創校百年」藍圖，並提出「國際化」、「大學轉型」等發展主軸。

管中閔說，台大近年逐漸喪失國際學術場域地位，當務之急是確保台大研究、教學與國際同步；也視科技資訊顛覆，教育不能停留過往舒適圈，需重新檢視大學教育內涵與形式，好確保台大的研究與教學與時代同步，台大老師與學生是重要資產與未來希望。

管中閔也提及父母期待、自己出任台大校長是生命另一層意義，將「一生懸命」，全力以赴、絕無反顧；也感謝台大遴委會（尤其是召集人陳維昭），台大校務會議代表、台大師生及校友，乃至社會前輩朋友等，以及家人等站在身邊支持鼓勵，才能走到今天。

管中閔最後借用美國前總統詹森名言：「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose.」（我們無法重拾昨日，但可以贏得或輸掉明日。）重申明天才是奮鬥的戰場，自己將追隨台大過去老校長們的腳步，與台大師生共同努力，推動台大向前，直達更輝煌的未來。

而今台大舉辦校長交接典禮，代理校長郭大維把印信交給管中閔，並致詞表示，代理15個月，台大在刀光劍影的政治陰影、深耕計畫大幅刪減，仍奮力前進，盼揮別艱困的2018年，擺脫陰霾、提攜向前。

台大前校長、第12屆校長遴選委員會召集人陳維昭也致詞說，自己當12年台大校長，接任卸任都穿同一套西裝，代表12年一路走來始終如一，相信每一任校長都將面對競爭，挑戰隨著時代環境越來越激烈，盼管中閔全力以赴、義無反顧。

台大前校長李嗣涔也認為，2018年見識到台大刀光劍影、權力互相鬥爭最激烈，對管說出16字：「弭平紛爭、恢復平靜、邁向未來、追求卓越」台大前校長楊泮池也說，過去曾說「雨過天晴」，如今印證，台大終於跨出2018年陰霾，盼2019眾人團結，在管校長領導下往前看，為台灣高教及年輕人盡一份心力。

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