管中閔引詹森名言 追隨老校長腳步推動台大

2019-01-08 12:42

〔記者吳柏軒/台北報導〕管中閔今就任第12屆台大校長一職,他致詞重申治校理念,將朝國際化、大學轉型等2大主軸,並引美國前總統詹森名言,確立明日才是奮鬥的戰場,將追隨過去老校長的腳步,與台大師生共同努力推動向前,邁向更輝煌的未來。

管中閔今接下台大校長印信,他致詞表示,不論時代政經變遷,台大始終是人才匯聚、亞洲學術研究重心,堅持學術自由的殿堂,但近年也面臨競爭力下滑等挑戰,1年多前參加校長遴選時,在治校理念報告,提出「台大2028,邁向創校百年」藍圖,並提出「國際化」、「大學轉型」等發展主軸。

管中閔說,台大近年逐漸喪失國際學術場域地位,當務之急是確保台大研究、教學與國際同步;也視科技資訊顛覆,教育不能停留過往舒適圈,需重新檢視大學教育內涵與形式,好確保台大的研究與教學與時代同步,台大老師與學生是重要資產與未來希望。

管中閔也提及父母期待、自己出任台大校長是生命另一層意義,將「一生懸命」,全力以赴、絕無反顧;也感謝台大遴委會(尤其是召集人陳維昭),台大校務會議代表、台大師生及校友,乃至社會前輩朋友等,以及家人等站在身邊支持鼓勵,才能走到今天。

管中閔最後借用美國前總統詹森名言:「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose.」(我們無法重拾昨日,但可以贏得或輸掉明日。)重申明天才是奮鬥的戰場,自己將追隨台大過去老校長們的腳步,與台大師生共同努力,推動台大向前,直達更輝煌的未來。

而今台大舉辦校長交接典禮,代理校長郭大維把印信交給管中閔,並致詞表示,代理15個月,台大在刀光劍影的政治陰影、深耕計畫大幅刪減,仍奮力前進,盼揮別艱困的2018年,擺脫陰霾、提攜向前。

台大前校長、第12屆校長遴選委員會召集人陳維昭也致詞說,自己當12年台大校長,接任卸任都穿同一套西裝,代表12年一路走來始終如一,相信每一任校長都將面對競爭,挑戰隨著時代環境越來越激烈,盼管中閔全力以赴、義無反顧。

台大前校長李嗣涔也認為,2018年見識到台大刀光劍影、權力互相鬥爭最激烈,對管說出16字:「弭平紛爭、恢復平靜、邁向未來、追求卓越」台大前校長楊泮池也說,過去曾說「雨過天晴」,如今印證,台大終於跨出2018年陰霾,盼2019眾人團結,在管校長領導下往前看,為台灣高教及年輕人盡一份心力。

