改善空污 盧秀燕要求中火4號機組除役

2019-01-08 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕解決空污問題是台中市長盧秀燕主要政見之一，她今日具體建議台中火力發電廠最老舊且未更新的4號機組應除役，並請經濟部、環保署盡速召集相關單位與台中市政府協商此事。

環保局長吳志超今日在市政會議進行「台中電廠一部燃煤機組提早除役可行性專案報告」，台中火力發電廠投入92.69億元，改善1號機至4號機空污設備，4部機組預估改善成效為每年減少粒狀物61噸、硫氧化物503噸、氮氧化物2154噸；若單一機組全年不運作，預估每年可減少粒狀物181噸、硫氧化物1417噸、氮氧化物1877噸。

吳志超指出，4號機是台中火力發電廠最老舊的機組，且今年8月才開始改善空污設備，若4號機全年停機不運作或除役，有助改善中部地區的空氣品質。另外，大林電廠、通霄電廠去年及今年陸續有6部新機組參與發電，總計新增507.9萬瓩容量，計入機組除役電力缺口後，今年尚有230.7萬瓩餘裕空間，約4部台中電廠燃煤機組容量。因此，4號機組全年不運作，也不會對供電穩定造成衝擊。

盧秀燕表示，去年及今年外縣市有許多機組上線，這些機組可以加入全國供電夥伴任務的話，台中火力發電廠部分機組應該退場，減少發電，以解決空污問題。

行政院準備花20億元更新中火4號機組，即使花了這麼多錢更新，效益恐怕有限，加上外縣市電廠其他機組陸續上線，不但可以替補，還增加供電，因此，她具體主張讓中火4號機組退場，並採除役方式，而不是停役，因為停役是必要時可以再發電，而供電由中央控制，中央可以隨時啟動停役機組。

盧秀燕也說，她已經在行政院會當面向行政院長賴清德提出上述請求，賴院長裁示請經濟部、環保署與台中市政府開會協商；會後，她與經濟部長沈榮津討論，希望由經濟部主導開會，但經過1個多禮拜，可能因為元旦假期，以及內閣人事即將改組，人事目前無法完全確定，影響協商會議的進行，請經發局、環保局主動催一下，希望經濟部、環保署盡速召開會議。

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