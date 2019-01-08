侯友宜逛林家花園 將規劃美食觀光路線

2019-01-08 12:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天視察國定古蹟林家花園（林本源園邸），並走訪沿途市場與寺廟。侯友宜表示，林園是板橋古城發展的核心，也是重要的觀光景點，希望未來結合文化、歷史、生態及周邊美食，規劃觀光旅遊路線。

文化局表示，林本源園邸為板橋林本源家族興建的房舍，仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築，佔地面積約6054坪，包含庭園建築與三落大厝宅邸，園邸雕樑畫棟，處處有精緻雕刻和特色建築裝飾，吸引國內外遊客造訪。

侯友宜說，林家花園交通便利，未來將以捷運府中站或板橋高鐵站為起點，結合歷史文化、生態與市場美食，推出完整的觀光旅遊路線，周邊停車及環境一併規劃。他還提議，林園可以在不破壞古蹟、不影響周遭環境的前提下，設計夜間光雕，帶動夜間觀光旅遊，帶領民眾見識新北市最美、最有歷史意義的林家花園。

侯友宜推薦，黃石市場有許多美食，包括魷魚羹、芋粿、壽司等，還有美妝服飾店，雖然比較「古派」，也能找到自己喜愛的物品，值得大家細細品味。

侯友宜認為，林園附近部份房舍年代久遠，多是40、50年的老舊房屋，與古蹟相鄰產生層次的落差感，無法呈現整體美感，建議透過都更或老屋拉皮方式，改變建物外觀及構造。

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