莫名被指冷泉加熱變溫泉 蘇澳瓏山林舉認證標章駁斥

2019-01-08 12:31

冷泉、溫泉都有宜蘭縣政府認證標章

［記者江志雄／宜蘭報導］高雄市觀光局長潘恆旭「冷泉加熱變溫泉」說法惹議，他今天再舉田寮月世界花季冷泉、宜蘭蘇澳的瓏山林冷熱泉飯店都是冷泉加熱後變溫泉來說明，被宜蘭縣蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店打臉，飯店公關經理王柏堯表示，瓏山林冷熱泉度假飯店的冷泉、溫泉，都有宜蘭縣政府認證標章，兩者來自不同出水口，絕非冷泉加熱變溫泉。

潘恆旭表示，高雄很有名的月世界田寮花季冷泉，是一家作為冷、熱泉的飯店，它終年是22度的冷泉，加熱以後變溫泉，這是高雄人都知道的。他指出，網友（部分）可能並不是高雄人，建議可去田寮的花季溫泉酒店看看，另一家在宜蘭蘇澳的瓏山林冷熱泉飯店也是一樣，都是冷泉加熱後變溫泉。

溫泉法對冷泉、溫泉都有嚴格規範

王柏堯說，溫泉法對冷泉、溫泉都有嚴格規範，冷泉定義是地下自然湧出或人為抽取之泉溫，小於攝氏30度，且游離二氧化碳每公升500毫克以上者；溫泉是地下自然湧出，或人為抽取之泉溫，為攝氏30度以上，且泉質中有一定含量礦物質。

王柏堯說，蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店的冷泉、溫泉，有宜蘭縣政府認證標章，兩者來自不同出水口，絕非冷泉加熱變溫泉。

蘇澳冷泉遠近馳名，維持攝氏22度恆溫，蘇澳鎮公所15年前在蘇澳冷泉公園探勘時，意外發現另有溫泉泉脈，才知道當地有冷、熱雙泉。

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