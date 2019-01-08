亂丟死豬20天來達17件 農委會：追查到飼主要罰鍰

2019-01-08 12:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣國內死豬隨意棄置的案例頻傳，根據農委會統計，從12月19日至今，已有17例豬隻棄置案件，農委會副主委黃金城今天表示，這是「壞習慣」，案例已經整理完成，預計今天就會公布在農委會非洲豬瘟專區網頁。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天在農委會舉行專家會議，會前農委會副主委黃金城對於國內死豬不斷出現棄置案例，黃金城直言，這是「壞習慣」，案例已經整理完成，預計今天就會公布在農委會非洲豬瘟專區網頁，他也已經跟養豬協會開會，請他們回去宣導，不要把病死豬丟到河川，這很重要，只要打個電話給防疫所就會來收，為什麼要丟到河川。

根據農委會防檢局統計，從12月19日宜蘭五結海邊出現死豬棄置案例開始，統計到昨天為止共17個案例，死豬棄置地點包含宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、桃園市、金門縣、高雄市、屏東縣和台北市。

農委會指出，死豬棄置地點、時間等資訊會公布在農委會官網非洲豬瘟專區，如果追查到飼主，相關的資訊也將會一併公布，且追查到的飼主會依據動物傳染病防治條例規定裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

農委會表示，目前17例中，昨天桃園市送來的兩例採樣，以及台北市麝香豬檢體還在檢測，除了金門海漂死豬驗出陽性反應，其他台灣本島棄置死豬的檢驗都呈現陰性，沒有驗出非洲豬瘟病毒。（12:44更新）

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