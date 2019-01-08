管中閔瞧瞧！台大師生及校友痛批瑕疵與誠信

2019-01-08 12:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今舉辦第12屆校長交接上任典禮，管中閔正式接下印信成為台大校長，但過往爭議未解，學界在7天前就發動連署呼籲撤銷管中閔聘書，其中不乏台大師生等，除連署外更留言指控，批評遴選程序不合法，誠信、原則都不足，也擔憂台大肯定「上樑不正下樑歪」

台大校長管中閔在爭議中獲聘，今正式交接上任，但因台大校長遴選過程中，面臨兼職資訊未揭露，遴選委員與候選人間利益未迴避，乃至管中閔個人接連遭爆料涉學術倫理爭議、赴中國兼職、任公職前間領取媒體超額稿費等種種問題，至今尚未釐清，已被監察院等調查。

因前教育部長葉俊榮（台大法律系教授）去年底同意聘管中閔，引發譁然後，雖「挺管」派歡呼，但外界仍有部分看法不同，並有學界大老中央研究院院士陳良博、周昌弘等在元旦發起連署，盼教部撤銷聘管處分。

而今管中閔上任已成事實，但台大電機系教授吳瑞北（該次校長遴選候選人之一）則在臉書曝光，撤銷連署中不乏許多反對這次遴選乃至管中閔本人的意見，且該連署從元旦到昨日，共有1328名參與，其中許多是台大校友，不少人留言陳述對此看法。

如法律系司法組黃姓學生批：「違法就是違法 就算民進黨勉予管爺上任，他依然是個有程序瑕疵的『校長』，由管爺上任，台大肯定上樑不正下樑歪」。

台大醫院賴姓醫師批：「台大校長遴選程序不合法、教育部長的決定過程十分突兀不合理、管中閔本人的諸多行為不足以為人師表，更不用說擔當台大最高學府的校長。」

台大電機系畢業的李姓校友也控：「連最基本的誠信原則都沒有，如何能夠擔任台灣大學的校長」，台大校友、東海大學經濟系退休陳姓教授說：「身為台大校友，不忍見台大沈淪至此，知法犯法！」等等。

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