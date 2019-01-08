飯店業者搭擴大暖冬推優惠 每房最高省4000元

2019-01-08 11:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今年元旦推出的擴大國旅暖冬補助方案上路一週，不少飯店業者也順勢祭出加碼優惠，除觀光局最高補助1500元以外，再搭配飯店優惠最高可省4000元，盼能延續跨年後的旅遊氣氛，估1月份住房率可提升1至2成。

擴大暖冬方案適用日期自108年1月1日至31日止，週五、週六不適用，1月19日補班日不適用。每房最高1000元，30歲（含）以下與60歲（含）以上旅客，最高補助至1500元，住宿費用由旅宿業者直接折抵，房價未達補助金額，以實際住宿房價補助，每個身分證字號限補助一次，透過旅行社、訂房網或App等其他方式訂房，或使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式折抵住宿費、以及非本國國民均不適用。

擴大暖冬方案已上路一週，雲朗觀光集團表示，1月份的平日住房率約成長2成，在旅遊度假區域的飯店如雲品溫泉酒店及花蓮翰品酒店，60歲以上的旅客使用率較高，成長最為顯著，而30歲以下的旅客使用情形則在全台各據點分布較為平均，該方案截止尚有3週的時間，雲朗觀光也看好擴大暖冬政策對平日住房的挹注持續發酵。

新開幕的台北新板希爾頓酒店搭上暖冬議題，推出暖暖冬日希遊季方案，搭配擴大暖冬補助最高可享75折優惠，可省下近4000元住宿費用。酒店總經理湯思嘉Scott Thomson表示，本次政府補助方案，相信能延續跨年連假後的旅遊氛圍，加上希爾頓集團推出的季節優惠，省下加省。酒店也受惠於這波優惠，預估能提升一月份15%住房率。

高雄國賓大飯店也表示，受惠於擴大暖冬方案，今年1月住房率近8成，較去年同期成長1成。

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