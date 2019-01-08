仁德醫專寒冬送暖 1300份熱騰騰臘八粥助弱勢

2019-01-08 11:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕歲末寒冬，苗栗縣仁德醫專與佛光山苗栗市大明寺合作，由大明寺住持妙蓮法師帶領著仁德醫專餐旅科師生動手熬煮臘八粥，並由教職員及學生社團將1300份熱騰騰臘八粥送至鎮內長輩及各社福團體。仁德醫專校長黃柏翔表示，讓學生親手煮粥送愛心，關心長輩回饋社會，足堪最佳品德教育。

仁德醫專與大明寺連續6年舉辦「寒冬送暖臘八情，仁德學子獻溫馨」活動，學生們今早就在妙蓮法師及其他師姊指導下，在廚房內忙進忙出，將蓬萊米、糯米、紅棗、紅蘿蔔、米豆、蓮子、芋頭、青江菜等豐富配料烹調成美味熱粥，隨後裝盒送至社區長輩手中。

黃柏翔說，學校教育除了培養專業技能外，更應重視人道關懷，仁德醫專作為醫護養成教育機構，秉持「濟眾」精神，讓溫馨關懷永不停歇；妙蓮法師表示，農曆12月初八是釋迦牟尼佛成道之日，佛教皆於當天煮粥敬佛，同時藉此機會與學子們合作，讓社會各個弱勢角落都能感到溫暖。

動手煮粥、裝盒送愛心的餐旅科學生桑文媱笑說，能有機會參與這項有意義的活動感覺很開心，今早花了3個小時熬煮臘八粥，過程要不斷翻攪，考驗體力與耐心，但看到熱騰騰的粥送到長輩手中，覺得很有成就感，也希望吃到的人都可以感到暖心又暖胃。

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