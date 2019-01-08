管中閔上任台大校長 教授比倒讚批「不乾不淨」

2019-01-08 11:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天上午舉辦第12屆新任校長交接典禮，校長印信從代理校長郭大維手中交給財金系教授管中閔，管中閔僅致詞未受訪，重申未來治校理念，雖一片掌聲中恭賀，然仍有教授倒大拇指批其「不乾不淨、不清不楚」，未來上任後仍須務必對外說明。

台大去年1月5日遴選出管中閔為第12屆新任校長，但後續爆發「副董選獨董」、資訊未揭露、利益無迴避，乃至國外兼職、學術倫理等疑慮，教育部調查認定遴選有瑕疵，然卻在去年底由前教長葉俊榮（台大法律系教授）發出同意公文，使管今日正式獲台大校長印信。

今教育部派出次長林騰蛟監交，由台大代理校長郭大維把印信交給管中閔，林騰蛟致詞歡迎管中閔上任，但因校長遴選過程中台大校內、台灣社會都存在不同看法，遴選也需精進，盼台大、管中閔對不同聲音進行溝通，並對社會說明釐清，讓一切盡快畫下句點。

管中閔今僅致詞，未安排媒體訪問，他表示，提出國際化、大學轉型等治校理念，並回憶母親是台大職員，自己在台大醫院出生，但未在台大就讀，曾讓父母失望，後回國後在台大任教，如今有機會出任，將校長一職「一生懸命」全力以赴。

然而在典禮上，一名教授擠身攝影機後方，待管中閔交接時，出聲抗議大罵「羞恥」，但隨後抗議聲被其他支持管的聲量高喊「校長加油！」壓下，抗議教授隨後對著前方伸直雙手、倒豎大拇指，表達無聲抗議。

台大工學院蔡姓教授表示，管中閔如今上任，但他過去面臨的所有質疑，完全沒有澄清，包含中國兼職、校外兼職沒報備，論文抄襲涉學術倫理等，所有事情在老師眼中都是違法，如果台大任何老師犯上述錯誤都會被處置，但管中閔完全沒有，如果管守法，應對外公開說明，但管拒絕回答任何質疑，如今木已成舟，但教育部也在典禮上表態，要管中閔上任後，務必對外說明清楚。

該典禮在上午10點召開，外傳台北市警方接獲情資恐有人抗議，並派200名警力戒備，但典禮外罕見由多名台大駐衛警戒備，警方制服人員並未刻意現身，而場地則半數塞滿媒體人員，再加上台大歷任校長、行政團隊、學術主管及教授、學生等，最後典禮正常運作，並無任何突發情況。

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