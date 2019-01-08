麻醉科醫師酒後欲執刀遭制止 新北聯醫：懲處案移北榮

2019-01-08 11:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市立聯合醫院麻醉科主任鄒樂起，被爆出去年10月在值班期間外出喝酒，甚至醉醺醺地進入開刀房，打算替患者執行手術，執刀的主治醫師發現後，趕緊替換另一位醫師支援，所幸未釀成大禍。院方表示，該名醫師借調期滿已回台北榮總醫院，相關事證已搜集完整，懲處案將移送北榮處置。

據了解，鄒樂起去年10月4日，應從下午4點值班至隔天上午8點，但鄒4日晚間8點在病患結束手術於恢復室等待時，違反規定外出，遲至晚間10點才返回醫院，未料已經酒醉的鄒樂起，竟還進入開刀房，打算對另1名病患施行麻醉，主管發現後及時阻止，並調度另名麻醉科醫師上場，避免誤人性命的遺憾發生。

新北市立聯合醫院院長項正川今天受訪表示，鄒樂起由台北榮總借調至新北聯醫擔任麻醉科主任，2018年11月30日借調期滿，已返回北榮。經調查，鄒樂起在值班時間外出用餐飲酒，進入手術房時，執刀的主治醫師聞到明顯酒氣，立即請鄒停止執業，並找另1名麻醉科醫師支援，因此鄒樂起並沒有動刀參與手術。

項正川說明，鄒樂起的行為不當屬實，在值班期間喝酒，已違反醫療紀律，但當下沒有執行業務，因此不違反醫療法，該事件第一時間在院內提報異常事件單，並送考績委員會懲處，全案相關事證搜集完備，並以公文形式移送北榮處置。

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