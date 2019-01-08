麻醉科醫師酒後欲執刀遭制止 新北聯醫：懲處案移北榮

新北市立聯合醫院發生一起麻醉科醫師酒後欲替患者執行手術的離譜事件，院方表示，該名醫師借調期滿已回台北榮總，懲處案將送北榮處置。（資料照）

新北市立聯合醫院發生一起麻醉科醫師酒後欲替患者執行手術的離譜事件，院方表示，該名醫師借調期滿已回台北榮總，懲處案將送北榮處置。（資料照）

2019-01-08 11:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市立聯合醫院麻醉科主任鄒樂起，被爆出去年10月在值班期間外出喝酒，甚至醉醺醺地進入開刀房，打算替患者執行手術，執刀的主治醫師發現後，趕緊替換另一位醫師支援，所幸未釀成大禍。院方表示，該名醫師借調期滿已回台北榮總醫院，相關事證已搜集完整，懲處案將移送北榮處置。

據了解，鄒樂起去年10月4日，應從下午4點值班至隔天上午8點，但鄒4日晚間8點在病患結束手術於恢復室等待時，違反規定外出，遲至晚間10點才返回醫院，未料已經酒醉的鄒樂起，竟還進入開刀房，打算對另1名病患施行麻醉，主管發現後及時阻止，並調度另名麻醉科醫師上場，避免誤人性命的遺憾發生。

新北市立聯合醫院院長項正川今天受訪表示，鄒樂起由台北榮總借調至新北聯醫擔任麻醉科主任，2018年11月30日借調期滿，已返回北榮。經調查，鄒樂起在值班時間外出用餐飲酒，進入手術房時，執刀的主治醫師聞到明顯酒氣，立即請鄒停止執業，並找另1名麻醉科醫師支援，因此鄒樂起並沒有動刀參與手術。

項正川說明，鄒樂起的行為不當屬實，在值班期間喝酒，已違反醫療紀律，但當下沒有執行業務，因此不違反醫療法，該事件第一時間在院內提報異常事件單，並送考績委員會懲處，全案相關事證搜集完備，並以公文形式移送北榮處置。

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