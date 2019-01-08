原住民工藝家跨媒介聯展 屏東美術館見

2019-01-08 10:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民工藝家攜手聯展！為呈現原住民傳統工藝與當代藝術的對話，縣府文化處邀請擅長現代藝術與跨媒介創作的排灣族藝術家陳惠蓮（韃噶勞斯.噶勒格），與盧麗貞、塗南峰、林金容（優古.逹里法旦）3位長期投注於琉璃珠、木雕、編織傳統工藝的工藝師，即日起於屏東美術館舉辦聯展，展期至3月17日。

策展人陳惠蓮表示，參展3位工藝師來自不同創作領域，編織了一輩子，首次展覽的林金容，12歲即承襲母親的技藝，從採集物料到處理至製作完全不假人手；一個苧蔴背袋要半年才能完成，織出的袋子精織細密到連小米也透不過。她也以此手藝養家，不斷耕耘自己的技術，現已77歲的她，仍親自上山挑選適齡的竹，收集月桃葉梗做蓆子，那雙編織的手不曾停歇，讓文化技藝傳承不息。

盧麗貞從小耳濡目染，承襲了外婆及母親燒製琉璃的手藝，外婆是中日考古人類學界十分熟悉重要的文化傳承諮詢顧問陳阿修vuvu。從事琉璃創作將近30年，於霧台設立「惜魯工房」，傳統與現代融合的手法，讓琉璃珠如原民神話般的美麗動人。

55歲的塗南峰無師自通，自己摸索雕刻技法，經常敲到三更半夜直到天亮，常常有一餐沒一餐的渡日，生活困苦但從未放棄木雕創作，讓一塊塊木頭賦予新生命與價值，也因著一份傳承的使命感，培育不少技藝人才。

策展人陳惠蓮在此次聯展更將3位工藝師的作品跨域延伸，將木雕技法衍生出紙拓雕塑作品，或是淬取傳統的編織元素，轉化成現代設計感濃厚的金屬編織，也嘗試把琉璃的五光十色穿越傳統的框架進行解構與再結構，成為一場當代與傳統的凝視與對話。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/