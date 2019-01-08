鬆一口氣！萬丹漂死豬採驗結果未染非洲豬瘟

2019-01-08 10:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台聞豬瘟色變，屏東縣萬丹鄉大昌路旁大排水溝中本月（1月）4日發現一隻死豬，屏東縣動物防疫所立刻派員前往清除、消毒並將死豬送家畜衛生試驗所檢驗，結果今天（8日）出爐，呈現非洲豬瘟陰性反應，讓人鬆了一口氣。

屏東縣農業處表示，檢驗結果是今天（８日）上午接獲家畜所通報，萬丹死豬並未感染非洲豬瘟，但全縣防疫工作仍嚴密進行。

農業處也指出，非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻疾病，且所有年齡的豬都會感染，病毒對環境抵抗性強，可於冷藏肉達100天，冷凍肉品1000天，加工肉製品也可存活3個月之久，豬場一旦感染只有撲殺一途。目前該病無疫苗可供預防，也無有效的藥物可供治療，一旦感染，無論豬隻年齡大小致死率可達100%。

屏縣動物防疫所李永文所長呼籲，請養豬業者做好自我防疫工作，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄。否則將依動物傳染病防治條例第12條規定：動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，應向動物防疫機關報告；如在運輸中，應由運輸業者，向最初停止地之動物防疫機關報告。各該動物防疫機關接到報告時，應即派遣動物防疫人員前往驗屍，並指示燒燬、掩埋、消毒及其他必要處置。違反規定者將依同法第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

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