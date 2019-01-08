麻醉醫師借調他院值班喝酒 北榮：將開會討論懲處

2019-01-08 10:11

〔記者林惠琴／台北報導〕從台北榮總借調到新北市立聯合醫院任職麻醉科主任的鄒樂起，遭爆在醫院值班時，未堅守岡位外出喝酒，甚至在患者清醒時失聯，經聯繫後返院不敵酒意嘔吐，卻還要幫開刀病人施打麻藥，所幸被主管及時阻止。目前鄒樂起已調回北榮，北榮表示，近期將召開考績委員會討論懲處，並強調類似情形不可能發生在該院。

鄒樂起畢業於國防醫學院醫學系，並取得醫學科學研究所博士學位，2年前由台北榮總借調至新北聯醫，根據《蘋果日報》報導，有人投訴他值班時，經常於患者術中外出用餐，去年10月更在患者術後於麻醉恢復室復原時外出小酌、患者清醒時失聯，之後返院不顧酒醉更差點照常為開刀病人施打麻藥。

新北聯醫已證實此事，但鄒樂起已調回北榮，相關調查報告會交由北榮進行後續懲處。北榮則回應，已排入考績委員會討論議程，待開會後會有懲處結論。

台北榮總副院長陳威明強調，對於此事細節不清楚，不予評論，但就自己與鄒樂起共事20多年的經驗，鄒樂起並無工作異常的情況，在該院也無負面訊息。

麻醉科醫師在手術過程扮演十分重要的角色，不只術前要評估患者生命徵象、適合麻醉與否，術中施打麻醉，更要持續監測病人的安危，若發現有狀況必須及時告知主刀醫師，決定是否先暫停手術或做其他處理，術後更要等病患清醒，確定狀況穩定。

陳威明也說明，北榮在手術前會確認麻醉科醫師、護理師的人數足夠，且值班過程要求必須在場，絕對不可能發生外出情形，均有嚴格管控。

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