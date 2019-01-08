擴散條件不佳！ 南高屏空品4站紅害、12站亮橘燈

2019-01-08 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風雖然增強，但南高屏地區仍因位於背風側，擴散條件不佳，截至今天上午9時止已有4測站達「紅害」等級。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有12測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在南高屏地區，此外，還有橋頭、前鎮、小港及林園等4測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖以「普通」等級為主，雲嘉南沿海地區風速較強，空氣品質可能受地表揚塵影響，短時間達「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風區域為「橘色提醒」等級。

環保署表示，有橋頭、前鎮、小港及林園等地的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；南高屏地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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