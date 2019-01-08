今明濕涼四、五回暖 北台灣週末假期恐泡湯

2019-01-08 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕新一波東北季風今天抵達，對北、東部造成影響，氣象專家吳德榮表示，這波東北風持續至明天上午，下午起天氣逐漸好轉，週四、五（10、11日）明顯回暖，週六至下週一（11至13日）新一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，東北季風今天抵達，迎風面北海岸、北部山區及東北部降雨漸趨明顯，大台北地區及東部亦有局部短暫降雨機率；伴隨南下的冷空氣持續影響，北台灣轉濕涼，都會區低溫降至17度左右，沿海空曠地區更有可能出現15、16度低溫。

吳德榮進一步表示，明天下午起東北季風減弱，天氣逐漸好轉，氣溫亦隨之回升，週四、五各地白天溫暖舒適、早晚偏涼，東半部有局部短暫降雨機率，北部高溫將回升至26度左右、中部約27、28，南部更有可能出現30度高溫。

吳德榮表示，週六下午起至下週一新一波東北季風抵達，迎風面降雨明顯，北台灣再轉濕涼，他說，今起的這兩波東北季風伴隨的冷空氣不強，對中南部影響不大，仍為多雲時情、早晚偏涼的天氣。

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