今北台灣整天濕涼 週四起各地高溫近30度

2019-01-08 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風增強及潮濕空氣移入，北台灣整天濕涼；北部及東半部地區易有局部雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長；南部地區則較不受影響，偏向穩定晴朗天氣。

今日各地溫度方面，北部及東半部白天感受稍涼，北台灣僅19、20度，花東約21至24度，中南部高溫有25至28度；今天晚間至明天（9日）清晨，中部以北及東北部低溫約16度上下，其他各地約17至19度，提醒民眾需留意溫度變化，適時增添衣物。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖以「普通」等級為主，雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵影響空氣品質，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

89日（週三）持續受東北季風影響，迎風面的水氣仍多，北台灣整天濕涼；北部及東半部地區雲量偏多、有局部短暫雨，中南部地區則為多雲到晴；溫度方面，各地清晨都偏涼，低溫約16至19度，白天北台灣氣溫回升不明顯，高溫只有20度上下，其他各地則舒適至溫暖，高溫約22至28度。

10日（週四）東北季風減弱，迎風面水氣亦減少，因此北台灣氣溫明顯回升，其他各地也略升溫；各地大多為多雲到晴，僅東半部有小範圍短暫雨；各地白天高溫都在25度以上，北台灣可來到27度左右，中南部則是有28、29度，西半部日夜溫差大。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 19 19 ~ 25 20 ~ 26 20 ~ 23

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