01/08 各報重點新聞一覽

2019-01-08 06:12

自由時報

稅收經濟分紅 排除低薪族 擬補助中低收、育兒年輕夫妻

台灣去年經濟表現亮眼，稅收超出預期，總統蔡英文元旦談話指示，讓收入較少的民眾優先分享經濟紅利。據了解，行政院昨開會初步敲定，將補助中低收入戶及養兒育女的年輕夫妻，預計今天宣布相關方案；至於低薪者原擬給予一次性補助，因考量低薪標準認定可能產生爭議，加上預算問題，可能喊卡。

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防堵中國轉口「偷渡」 太陽能模組沒「身分證」禁輸入

我國並未開放中國太陽能電池及模組進口，但去年中國取消對太陽能產業補貼後，加速傾銷海外；為防中貨自第三地轉運來台，甚至透過台灣轉口「洗產地」後，規避銷往歐美的高稅率，危害台灣產品形象，貿易局拍板自廿一日起，包括太陽能電池及未製成模組的電池產品，均需檢附產地證明，否則不得進口。

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賴揆很忙 總辭前政務不鬆懈

堅持為九合一敗選負責的行政院長賴清德，最快週四提出內閣總辭，儘管請辭已進入倒數階段，賴揆仍馬不停蹄忙於政務，他昨除與立法院長蘇嘉全協商第十屆立委選舉選區變更案，敲定變更後的選區劃分；賴還主持「加速投資台灣專案會議」，指示各相關部會提升公共建設執行率，發揮刺激景氣的效果。

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蘋果日報

分紅不如減稅 400億撒紅包「就是政策買票」

蔡政府規劃發給經濟弱勢及低薪者大紅包，企業界投反對票，指應該要用多出來的稅收養一隻會下蛋的雞，與其撒錢看不到一點效益，不如減稅讓大家有餘力投資，才能挹注經濟活水。業界更認為，這次稅收超徵，是因企業營所稅從去年從17%提高到20%，如果要發紅包，不如檢討稅制。

36億機密遭竊賣中國 台廠高層夥離職員工共謀5人收押

商場競爭爾虞我詐，中國透過內賊竊取商業機密時有所聞，連台積電、英業達等大公司都吃過苦頭，這回受害的是德商巴斯夫集團。該集團台灣子公司，提供高純度硫酸、氨水等化學材料給國內半導體大廠使用，公司一名高層主管夥同5名離職員工，竊取機密技術製程圖給中國廠商，業務損失粗估36億元。

聯合報

卸任前夕趕發大禮…賴揆釋2大紅利 卓榮泰開砲

行政院長賴清德可能在周四行政院院會提出內閣總辭，預計將通過擴大內需方案，經濟紅利發放刺激消費也將在本周出爐；行政院展現高效率，希望能以兩大紅利政策作為賴內閣的畢業大禮。不過，民進黨主席卓榮泰卻對經濟紅利政策態度保留，昨天他與網紅「館長」對談時表示，此政策顯然與社會的對話還不夠，到底這是永續的，還是一次性的？政府必須講清楚。他也認為，大家最關心的是，「難道這個錢沒有更好的用途嗎？」

「他們會把我殺了」 沙國少女逃亡 困泰國求救

沙烏地阿拉伯十八歲少女拉哈芙．奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun），自稱受到家人虐待，五日跟家人在科威特旅行時逃離，搭機赴澳洲尋求庇護，但六日在曼谷轉機時被泰國官員攔下。奎農說，她一下機，護照就被沙國官員沒收，她用家具堵住機場旅館房門，防止門外的泰國官員將她遣返，並發推文向西方國家求救。

中國時報

蔡拒九二共識 解套嘸半步！柯冷回 國防經濟備戰

蔡英文總統呼籲各黨派「不要再講九二共識」，對此，台北市長柯文哲7日反問蔡總統，「不然妳覺得該怎麼處理？」柯文哲說，「兩岸一家親」是先聲明「我沒有打算對你有敵意」，我們先保持一種善意，不過冷回一句，「經濟、國防還是好好準備吧！」是否對小英升高兩岸敵對狀態示警，備受關注。

雷米馬利克 奪金球戲劇影帝！葛倫克蘿絲 擊敗卡卡封后

第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日上午9點登場，戲劇類電影方面，《波希米亞狂想曲》拿下最佳電影與男主角獎，新科影帝雷米馬利克（Rami Malek）特別感謝皇后樂團，以及角色原型、已故主唱弗萊迪墨瑞（Freddie Mercury）的啟發。

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