坊間流行咖啡灌腸排毒減肥 醫師：僅助排便還會傷身

2019-01-07 23:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕坊間流行咖啡灌腸減重，醫師強調「千萬不可！」以咖啡灌腸就像用水灌腸，只是幫助排便，產生減重假象，還會增加心、腎負擔，甚至有腸穿孔的風險，如果灌腸不慎還會直腸破裂，要減重還是多吃青菜水果、多運動，有助排便又消脂。

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌表示，大腸可吸收少部分的水及電解質，咖啡是幾乎無法吸收，咖啡灌腸如以水灌腸，藉由滲透壓原理形成軟便，達到增加排便的效果，以為能排毒、減重，其實都是假的。

中山醫學大學附設醫院小兒外科主任謝明諭說，咖啡能促進交感神經興奮，飲用後可抑制食欲，坊間會以咖啡灌腸源自嬰幼兒退燒肛門塞劑的原理，大腸會吸收藥效，但咖啡灌腸只從屁股灌一下就出來了，難以吸收「從屁股灌，不如嘴巴喝」喝咖啡會經過層層腸胃吸收，還比較有效果。

洪弘昌指出，小腸負責主要的吸收功能，大腸不管是水或咖啡時，都一樣是軟便作用，而且，如果大腸有不正常水份流動，因為滲透壓原理，可能引起大腸不正常脫水，會增加心臟、腎負擔，有相關疾病患者不可嚐試，另外如果大腸黏膜有憩室或潰瘍性腸炎，已有傷口，咖啡灌下腸甚至會破洞、腸穿孔。

謝明諭強調，咖啡灌腸無法減肥，只是幫助排便，一般人2、3天排便1次，也能把大便排乾淨，而且灌腸太用力，甚至可能灌破直腸，而且要軟便、排便，還不如多吃蔬果、攝取足夠水份，要減重則要少吃多動，少吃脂肪、澱粉類食物，才是最終方法。

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