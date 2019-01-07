首年免租金 馬祖新村眷村文創園區職人村進駐徵件開跑

2019-01-07 23:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局即日起公告「馬祖新村眷村文創園區職人村進駐實施計畫」，共開放區38號、40號、41號、42號、43 - 48號眷舍共5個眷舍空間，提供第一年免收房屋租金，經考核通過的單位，最長可進駐園區5年，打造成為桃園職人文創產業的重要基地及中壢亮點。

徵件期間自即日起至2月1日止，詳細計畫內容可上文化局官網查詢，預計徵得正取5組及備取3組，並預定22日下午2時至4時、24日上午10時至12時及下午2時至4時共3個時段開放場勘，歡迎有興趣者申請進駐。

文化局表示，職人文化的興起，讓工藝、陶藝、手工藝等充滿手感溫度的技術逐漸備受重視，許多地方政府透過影像紀錄、展覽及產業輔導等模式，讓職人精神與堅持被更多人看見；此計畫將提供職人展現自己熟稔技術與創作空間，將歷史空間能活化再利用，打造藝文與教育等文創空間，透過人才、產品以及市場三大層面的整合，發揮產業群聚效應，以扶植市轄文化創意產業的發展。

中壢區馬祖新村是桃園市保存最完整的三大眷村之一，建於1957年，於2004年登記為歷史建築，在原住戶搬離約10年後，由文化局接手復原活化，分三期打造馬祖新村眷村文創生活園區，其中，已完工的第一、二期工程去年4月起對外開放，第三期工程包括馬祖新村幼兒園及婦聯會公園，預計今年年中完工。

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