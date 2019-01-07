快來認桌！人安基金會桃園寒士籌尾牙募款尚缺100桌

2019-01-07 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕人安、創世、華山基金會策略聯盟每年農曆年前都會替寒士舉辦尾牙，桃園場今年敲定27日在中壢區內壢火車站後方的興仁路（原興仁花園夜市廣場）舉辦，預計席開200桌，眼看距離尾牙僅剩20天，捐款卻僅有5成，主辦單位急得像熱鍋上的螞蟻，希望企業團體5000元認桌，一般民眾可小額認捐500元紅包，以協助這場「寒士吃飽30愛心尾牙圍爐活動」能圓滿辦理。

寒士吃飽30愛心尾牙自29年前開始，由創辦人曹慶發想，從30個便當到至今圍爐辦桌，宴請所服務的寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽等弱勢民眾，讓他們在年節可以吃一頓飽，此外，由於過年期間許多店家不營業，尾牙活動當天還會發給每位寒士500元應急紅包，讓他們在過年期間至少能到便利商店購買熱食。

人安基金會桃園平安站站長張子文表示，近日會與桃園地區社福單位及桃園、中壢、平鎮、八德、龜山、大溪等行政區的里長合作發單，將寒士邀請單發到真正需要的弱勢民眾手上，讓愛能傳遞，不讓寒士感到孤單。

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