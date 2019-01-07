金門豬肉製品禁銷台灣本島 特產業者怨：快成「特慘」業

2019-01-07 22:33

〔記者吳正庭／金門報導〕農委會從3日起禁止金門豬肉製品銷往台灣本島14天，造成金門觀光產業受創嚴重；現在又有報導指稱農委會有意「提前解禁」包括牛肉乾等物，業者不禁傻眼，「牛肉本來就不在禁銷之列」！

有業者埋怨，觀光產業遭打擊，地方政府不能將心比心，更慨嘆連中央也在狀況外，擔心今年的農曆春節「會更冷」。

金門金沙鎮田浦海邊去年12月31日發現死豬，被檢出非洲豬瘟病毒，農委會禁止金門豬肉製品輸台14天，雖僅兩周，卻引發觀光特產「連坐」效應，業績大幅滑落，業者快成了特「慘」業。

業者說，可能消費者心理因素，牛肉乾竟和豬肉乾發生業績下滑的「共伴效應」；本來只有肉鬆貢糖被禁，卻連其它十餘種貢糖都受波及；知名的廣東粥早餐，客人竟能在周末假期「享受」不用排隊的悠閒。

燒餅業者更像是「啞巴吃黃蓮」，不僅觀光客，連在地人也卻步，明明只有豬肉鹹燒餅不能攜往台灣，佔了一半的甜燒餅也被連坐，訂單流失，生意大受影響，不得不在門口貼上告示。

發現死豬地點半徑5公里內的養豬場，經過非洲病毒檢測「全呈陰性」，農委會明快決定，擬對去年12月31日以前金門產製的豬肉製品銷台「提前解禁」；但業者發現，透過媒體傳播的訊息，農委會竟認為「舉凡牛肉乾、豬肉乾、貢糖等」、「只要製造日期是去年12月31日以前，因較無疑慮會先解禁」。

令業者不解的是，牛肉乾本來就不在禁止銷台之列，貢糖也非全禁，農委會高層這樣的發言，豈非在「狀況外」、甚至「雪上加霜」？

金門縣商會理事長李有忠說，不論農委會是否「擬」提前解禁，縣府都應協助說明；且大部分產品註明的都是有效日期，可否回溯認證也應說清楚。

業者表示，並非要求政府一定要補助金錢，但總該協助業者辦一些促銷活動或主動澄清外界疑慮，不然一再以訛傳訛，就算禁運令只有兩周，恐怕「冷鋒」延續，業者會過一個更冷的農曆年。

有業者建議縣府業管部門，最近如果赴台開會，可以多採購金門特產帶到會場當點心，「用行動澄清誤解」。

金門縣政府表示，除了對28戶以廚餘餵豬的農戶，提供每頭豬2200元的飼料補助費，也於日前總統蔡英文抵金，表達提前解除金門豬肉銷台禁令的需求，縣府已多方為業者爭取相關權益。

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