太狂了！ 來台一天快閃賞鳥 加拿大鳥友為牠瘋狂

2019-01-07 22:17

〔記者蔡文居／台南報導〕一名擁有世界鳥種記錄超過3000種的加拿大鳥友，6日從澳洲來台灣，利用1天的轉機時間快閃到台南賞鳥，只為一睹全球瀕危鳥種諾氏鷸的風采，他在台南鳥會理事長潘致遠的協助下，順利完成心願，讓他十分開心，隨即趕搭當晚紅眼班機回加拿大。他說，今年4月還要再跟家人來台灣旅遊10天，專心賞鳥，希望在台灣再增加80種個人生涯新鳥種。

潘致遠說，這位加拿大鳥友快閃賞鳥行程和體力，令人瞠目結舌。來台灣就只為找這一隻諾氏鷸，這種會來很多次的觀光客，應該是台灣要極力開發的對象。

他感慨說，「會讓人想要一來再來台灣的是獨特的自然之美，不是沒特色的什麼天空吊橋、步道和什麼館、什麼教堂的。」請政府不要再花錢蓋不實用的硬體。

本身是醫師、鳥功又深厚的潘致遠，6日傍晚前往台南沿海地區賞鳥時，巧遇這名指名要找諾氏鷸的加拿大鳥友。該鳥友說，他已經找牠好久了，一直開車在這附近繞，就是找不到，也沒人可以跟他說英文。眼看時間已晚，還得趕搭飛機回加拿大。所幸在潘致遠的指引下，終於看到夢寐以求的諾氏鷸，十分開心，並表明還要來台灣度假賞鳥。

潘致遠說，忘了問這名加拿大鳥友的名字，他說是第一次來台灣，6日早上從澳洲搭飛機抵達桃園，隨後租車，開車南下到布袋和尋找目標鳥種，而在離開前看到這隻諾氏鷸，他非常興奮。

潘致遠說，諾氏鷸是全球瀕危物種，名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，在台灣也名列處境最危險的一級保育類鳥類。根據國際鳥盟在2016年的報告，諾氏鷸在全球的數量估計在1000～2000隻，比黑面琵鷺的數量還稀少，而且數量逐年下降中。最主要的威脅來自於生存的濕地被開發。

潘致遠說，諾氏鷸又名小青腳鷸，體長約30公分，春夏繁殖於俄羅斯東部濱海地區及庫頁島，秋冬南遷至東南亞及南亞度冬。台灣本島罕有紀錄，近20年僅2013年及2015年在中部有過2筆紀錄，2007年在七股黑面琵鷺保護區有過1筆紀錄，以上3筆紀錄皆是過境紀錄。自2016年2月起，連續4年台南將軍區都有1至2隻諾氏鷸度冬。

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