要變天了！週二北部、東北轉涼有雨 中南部持續晴天

2019-01-07 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7）日迎風面水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣。但明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；東北部地區有雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨。

據中央氣象局預報，明天起，東北季風增強，迎風面水氣充足，北台灣整天濕涼；北部及東半部地區易有局部雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長；中南部地區則不受影響，仍為多雲到晴。

氣溫方面，北部及東半部僅19、20度，花東約21至24度，中南部則不受影響，高溫還是有25至28度。

氣象局表示，這波降溫較明顯的時間點是，8日晚間至9日清晨，中部以北及東北部低溫約16度上下，其他各地約17至19度，提醒大家留意溫度變化適時增添衣物。

另外，氣象專家彭啟明指出，週四（10）、週五（11）日將短暫改吹偏東南風，屆時大氣也較穩定，提醒民眾把握週四、週五的好天氣。

空氣品質方面，據行政院環保署空氣品質預報，8日受東北季風增強，迎風面北部、東半有局部短暫雨，北部以及東半部擴散條件轉好；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖以「普通」等級為主，雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵影響空氣品質，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了連江縣、台北市、基隆市為「低量級」的綠色圖示之外，其他地區都是「中量級」的黃色圖示。另外，明（8日）下午起至晚間台灣附近其他各海面平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。

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