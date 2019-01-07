改寫「台清交」迷思！ 中央大學：頂尖大學排名已洗牌

2019-01-07 22:11

〔記者李容萍／桃園報導〕中央大學校長周景揚7日率團隊宣布，根據《美國新聞與世界報導》公布2019年「全球最佳大學」排名，中央大學連續五年穩居全國第四，名次僅次於台灣大學、清華大學及成功大學，成功改寫既有「台清交」排名迷思！在「國際合作」指標排名，更居全球第39名，連續五年蟬聯全國第一。

周景揚表示，《美國新聞與世界報導》是美國首份針對世界大學排名的刊物，這份排名是美國高中師生選校的重要依據，具一定公信力及參考價值，其每年進行全球最佳大學排名與公布，為全球三大高等教育排名指標之一。

周景揚說，中大學術能量豐沛，跨國大型合作計畫遍佈全球，如物理系與歐洲核子研究組織（CERN）合作的物理實驗，主要尋找宇宙中的暗物質；大氣系在亞太地區進行的汞監測網計畫、與東南亞國家合作的七海計畫，以及天文所參與的國際天文監測（ZTF）計畫，成果備受國際社會肯定。

中大有多項學科深具國際競爭力，在地球科學、工程、材料、電腦科學、物理、化學、一般社會科學、臨床醫療等八大領域，進入美國科學資訊研究所（簡稱ISI）的基本科學指標（簡稱ESI）全球Top 1％；根據2018年《遠見》「國內各大學新南向學術成績單」，中大在工程類別跨國合作上，表現傑出，在印度、馬來西亞、泰國、越南、印尼等五國都排名前五，尤其在物理、天文和工程領域，更在多國排名前三。

周景揚還說，中大走過104年的璀璨風華，為國內少數歷史悠久、校譽優良之頂尖大學，並以校景優美著稱，中大去年承辦的全國大專校院運動會，贏得各界一致肯定，田徑場、網球場和羽球場都已全面翻新，邁向國際賽事等級，加上今年底即將在校內完工的國民運動中心，運動設施完善，堪稱在全國數一數二。

另外，中大辦學績效目共睹，為鼓勵優秀學子就讀，以第一志願進入中大有50萬元獎學金；大一新鮮人提供百分之百住宿，與清大、交大和陽明四校共組「台灣聯合大學系統」，一校註冊，即可享四校資源。

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