高市府與商圈總會推「高雄幣」 概念來自陳其邁

2019-01-07 21:31

首次上稿 21:14

更新時間 21:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕媒體報導大高雄觀光商圈總會將於18日，在六合夜市、光華夜市及南華商圈推動「高雄幣」，邀請市長韓國瑜試用，又把功勞推給韓國瑜的市府；但事實上，此一概念卻是來自對手陳其邁。

陳其邁於去年競選期間，為振興高雄經濟，提出在商圈、夜市導入行動支付、區塊鏈技術，以「高雄幣」發展更便利的購物，為高雄消費市場注入活水。

選舉結果雖然韓國瑜當選，大高雄商圈總會採用陳其邁概念，將於18日在六合夜市、光華夜市及南華商圈，推動區域性商圈金融貨幣APP（簡稱高雄幣），邀請前立法院長王金平、韓國瑜到六合夜市試用推廣。

大高雄觀光商圈總會長劉昭智今晚在臉書證實，最近高雄市的高雄幣新聞，這是陳其邁兢選市長時的概念想法。

劉昭智說，只要在六合夜市、光華夜市及南華商圈等約100家商家消費，回饋金額就變成「高雄幣」，落實把錢留在高雄的循環經濟。

高雄市經發局指出，未來夜市商圈透過虛擬貨幣方式，盼能刺激買氣。

針對外界質疑「高雄幣」的概念是來自陳其邁？高市府觀光局表示，「高雄幣」的概念來自於區塊鏈 ，不是誰的專利，觀光局會成立一個部門，專門推動高雄幣。

對於高市府收割陳其邁的構想，網友批說「到底有沒有自己的政見？」、「不規劃想到什麼就瞎湊別人的政見？」、「誰選的草包啦」。

劉昭智臉書貼文：

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