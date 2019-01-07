看好臺灣旅遊景氣 瑞穗春天酒店3月開張

2019-01-07 22:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕看好臺灣整體觀光業發展，台北天成飯店集團斥資打造的「瑞穗春天國際觀光酒店」元旦起試營運第一天就客滿！預計3月正式開幕，還將挑戰「全台飯店最高平均房價」，試營運期間「優惠」一泊二食就要價9000元加1成服務費，今天還找來比基尼正妹在溫泉池走秀，不過在地溫泉業者倒是處變不驚，認為星級飯店加入溫泉區可提昇整體知名度。

穿著清涼的比基尼正妹漫步在格蘭別墅、金色水樂園的泡湯池、游泳池間，展露美妙身材，身後的房間及泳池、泡湯池設備也相當奢華！執行長張東豪表示，春天酒店平均房價約1.5萬元，酒店從元旦假期試營運，跨年及元旦2天都客滿，目前1月份平均訂房3成，2月農曆春節初一到初四的訂房目前已有5成，估計首年平均住房率目標7成，目標營業額8億元。

對於瑞穗溫泉區將有星級飯店開張，在地溫泉業者多持正面態度。瑞穗溫泉協會理事長簡德淵說，瑞穗溫泉區的旅館民宿業者13家，定價多是數千元，但春天酒店「房間最便宜也要破萬」。他認為，天成集團新飯店開張，勢必加強宣傳，可提昇瑞穗溫泉區知名度，所有業者也雨露均霑。他說，瑞穗溫泉今年元旦連假住房率都到9成，9天農曆春節假期目前初一到初四的訂房已近8成，業績亦比去年微幅成長。

天成飯店集團興建佔地2萬坪的「瑞穗春天國際觀光酒店」，面積約6.6個台北車站大，設計成歐風城堡風格的40棟建築物，分成7個區塊，包括城堡及莊園飯店各一棟，城堡大廳有全國最高的27公尺挑高中庭，造價3000萬的捷克Lasvit水晶吊燈「金色絲帶」垂掛而下，華麗程度與杜拜歌劇院同級。

另包括別墅區（親子房、寵物房）等14棟、具獨立戶外泳池的格蘭別墅19棟，共有198個房間、19種房型，最小的精緻客房11坪、最大的格蘭總統別墅136坪，定價從每房3.2萬元起到最貴的38萬元。

設施包括芳泉百匯自助餐廳、大廳酒吧、宴會廳、會議室；國內唯一與悅榕集團合作的Angsana Spa休閒會館，有25米室內泳池、室內旋轉滑水道、健身房、兒童超跑俱樂部、電競室、跑跑甩尾車，廣達2234的金色水樂園，溫泉戲水池108池，另有市集廣場週末免費提供攤位給社區發展協會擺攤販售在地農特展品。

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