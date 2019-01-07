墾丁年前旅遊淡季 達人推薦「龜山歷史漫遊」

2019-01-07 22:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕元旦連假後至農曆春節前，一向是恆春半島的旅遊淡季，為了吸引喜歡靜謐的旅人，旅遊達人們特別推薦墾管處「人文慢旅龜山歷史行腳」活動，引領民眾避開墾丁旅遊核心區，踏上饒富歷史的車城龜山，領略尋訪歷史、探索自然的趣味。

外形像背負著方印的烏龜而得名的「龜山」，座落在墾丁國家公園的西北方，鄰近海洋生物博物館，以往遊客前往海生館時總是路經龜山登山口而錯過，近年隨著福安大橋、龜山大橋的竣工路通而逐漸吸引遊客，雖然高度僅72公尺，但小而美的景致近年慢慢被發現。

龜山沿途在地植物繁茂、鳥鳴蝶舞；山頂遠眺恆春縱谷及保力溪、四重溪河口地形視野開闊，並有龜山史前遺址、牡丹社事件營址、日治時期軍事坑道，下山後，還能到附近的後灣體驗「硓咕石鹽風味餐」及鹽平安瓶DIY活動。

墾管處表示，恆春半島不只有喧嘩的大街及刺激的水上活動，許多海邊山區小角落，更是墾丁值得駐足的所在，希望透過龜山豐富的自然人文資源，推廣正確的生態旅遊觀念與態度，並能尊重在地的生態環境與人文歷史，帶遊客從活動中獲得愉悅的遊憩體驗和美好的旅行記憶。

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