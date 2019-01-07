科技業難找老婆 網友歪樓「越南女生也不錯」

2019-01-07 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕工程師的工作環境陽盛陰衰，因工作忙碌也很少機會認識其他女生，科技業網友發問，同業男生都是如何找到結婚對象的。鄉民直言「個性才是重點」，要從改變自己開始。其他鄉民則建議，聯誼和相親是最快找老婆的方法。

原PO在PTT發文寫道，自己今年38歲，念書時身旁幾乎都是男生，因為在科技業工時長，9點才下班，根本沒有時間認識女生，身旁能結婚的人不是學生時期的女友，就是同公司員工日久生情的。原PO提問，是不是大學沒交到女友的人就不能結婚?在科技業的各位是怎麼找到結婚對象的?

原PO文章引發熱烈討論；有網友留言「考慮去東南亞娶嗎？應該很容易」「越南與菲律賓也不錯」、「跟產線外勞結婚」、「烏克蘭或是白俄羅斯的外配」。不少網友分享，同事派駐中國後，瞬間交到年輕中國女友，建議原PO直接考慮異國伴侶。

還是有網友認真分析，原PO收入應該不錯，可以試著降低工時，多多參加聯誼活動或是婚友社等，積極認識伴侶。其他網友則表示，其實也有不少剩女擔心找不到伴，只要原PO打理好自己，條件不要太高，或許很快就能找到伴侶了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/