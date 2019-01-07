竹縣118號縣道新埔段新增測速桿 盼降低肇事率

2019-01-07 21:35

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新埔鎮118號縣道（文山路）亞東段，因近年發生數起死亡車禍，警方最近在高鐵橋下新設一支固定式雷達測速照相桿，連同台1線竹北市大眉路段固定桿設備更新，兩處預計本月下旬啟用，最高速限都是50公里，希望提醒用路人減速慢行，降低肇事率。

縣府警察局交通隊表示，118號縣道是新埔往來竹北、關西的主要幹道，為筆直寬敞的四線道，但近年卻發生數起死亡車禍，像是2017年就發生3起死亡車禍，其中兩件位在文山路亞東段，一件是未保持行車安全距離，另一件是行人穿越道路未注意左右來車。

118號縣道的車流量大，行車速度快，但常見兩側住戶的長者外出晨運、採買、或傾倒廚餘時，直接穿越道路到對向，過程險象環生；因此，警方選定11.5公里處的高鐵橋下，新設雙向式的固定式雷達測速照相桿，可視情況調整取締方向，提醒駕駛朋友減速慢行，以期有效降低事故發生率。

另位在台1線竹北市大眉路段，於中華路與鳳岡路口的一支固定桿，最近覆蓋黑布，被民眾戲稱「瞎了」！

交通隊表示，因設備故障，加上該固定桿採地面線圈感應的方式取締違規，每年校正儀器時易影響交通，因此這次一併汰換成雷達測速。上述兩支固定桿設備正在驗收測試中，預計本月下旬啟用。

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