農業局長視察廚餘養豬場 鼓勵用飼料取代廚餘養豬

2019-01-07 22:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市使用廚餘飼養豬隻約有5.5萬頭，佔全市總豬頭數52%。為防範非洲豬瘟疫情入侵，農業局長蔡精強今天至外埔區廚餘養豬場瞭解業者廚餘蒸煮設備及操作情形。他表示，市府已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施，籲請養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮，政府鼓勵養豬戶改以飼料取代廚餘養豬，每頭最高補助飼料2200元，3月底前可向區公所提出申請。

農業局長蔡精強表示，為防堵非洲豬瘟入侵衝擊國內養豬產業，市府全面啟動防疫各項措施，除成立緊急應變中心，召開跨局處會議，加強橫向聯繫，強化防疫物資整備及舉辦宣導會，並會同環保局及區公所進行廚餘養豬場聯合稽查，落實廚餘蒸煮後再利用。

蔡精強指出，目前非洲豬瘟不會感染人及其他動物，台灣也無疫情，民眾只要認明「防檢局屠宰衛生合格標章」的豬肉來源，食用即安全無虞，呼籲民眾切勿使用或訂購來路不明的肉品。

動保處表示，台中市廚餘養豬戶約有194戶，佔全市總養豬戶數81%，使用廚餘飼養豬隻約55498頭，佔全市總豬頭數52%，呼籲養豬業者防堵豬瘟，應提高場內生物安全、管制人員車輛進出、避免參訪對岸養豬場及加強消毒頻率，若發現場內豬隻疑似感染非洲豬瘟或異常大量死亡，切勿任意丟棄斃死豬，應立即主動通報所在地動物防疫機關。

動保處指出，養豬業者如未依規定通報且經確診罹患或疑患動物傳染病，將依動物傳染病防治條例罰以5萬以上、100萬以下罰鍰，且撲殺不予補償，呼籲養豬戶一發現可疑疫情，應儘速通報勿隱匿，共同來防範非洲豬瘟，讓養豬產業可以永續經營。

另為降低疫情對養豬產業所造成的衝擊，廚餘養豬戶應自行檢視畜牧場經營現況及調整方向，有意願轉用飼料或退場者，可向所在地區公所提出申請，申請期間自即日起至108年3月31日止。

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